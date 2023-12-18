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У Дніпрі п’яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею

Сьогодні 08:25
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Інцидент стався в ніч на 17 грудня на вулиці Воскресенській.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею

17-річна дівчина прийшла в гості до своєї 22-річної подруги. Попередньо, дівчата вживали алкоголь, а потім неповнолітня вийшла на балкон на другому поверсі, не втримала рівновагу та впала.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце викликали медиків та поліцейських.

17-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. У неї діагностували алкогольне сп’яніння та струс головного мозку.

В якому стані дівчина зараз – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням.

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