У Дніпрі п’яна 17-річна дівчина впала з балкона: що з нею

17-річна дівчина прийшла в гості до своєї 22-річної подруги. Попередньо, дівчата вживали алкоголь, а потім неповнолітня вийшла на балкон на другому поверсі, не втримала рівновагу та впала.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце викликали медиків та поліцейських.
17-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. У неї діагностували алкогольне сп’яніння та струс головного мозку.
В якому стані дівчина зараз – невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням.
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