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На Дніпропетровщині рятувальники тушили пожежу у будинку: постраждав чоловік

Сьогодні 17:27
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Сьогодні у місті Павлоград Дніпропетровської області сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники тушили пожежу у будинку: постраждав чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

О 15:31 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Конжукова Доментія міста Павлоград.

На місці встановили, що горить одноповерховий житловий будинок. 

Внаслідок пожежі постраждав чоловік, 1988 року народження. Від госпіталізації постраждалий вирішив відмовитися.

Вогонь локалізували за декілька хвилин, пожежу ліквідували о 15:49. 

На місці працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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