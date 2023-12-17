У Дніпрі серед білого дня двоє чоловіків поцупили каналізаційний люк (ВІДЕО)

У Дніпрі двоє чоловіків поцупили люк на вулиці Макарова.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Адміни пабліку зробили припущення, що люк понесли до найближчого пункту прийому металобрухта.

Громадянську сумлінність ніхто під час кражі не проявив, а двоє чоловіків спокійно пішли своєю дорогою.

Крадіжка люка може бути кваліфікована за ст.185 ККУ. Крім того, відповідальність несуть і покупці подібного “товару”.

Якщо ви стали свідками протиправних дій, треба негайно повідомити про це поліцію. Кожен рік люди отримують травми, через відкриті колодязі.

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