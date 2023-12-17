У Дніпрі серед білого дня двоє чоловіків поцупили каналізаційний люк (ВІДЕО)

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Адміни пабліку зробили припущення, що люк понесли до найближчого пункту прийому металобрухта.
Громадянську сумлінність ніхто під час кражі не проявив, а двоє чоловіків спокійно пішли своєю дорогою.
Крадіжка люка може бути кваліфікована за ст.185 ККУ. Крім того, відповідальність несуть і покупці подібного “товару”.
Якщо ви стали свідками протиправних дій, треба негайно повідомити про це поліцію. Кожен рік люди отримують травми, через відкриті колодязі.
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Козенко Антон
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