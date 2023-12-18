У Дніпрі горіла квартира у багатоповерхівці: постраждали хлопець та дівчина

Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Севастопольська.
Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що на дев’ятому поверсі десятиповерхового житлового будинку горить квартира – палали меблі, речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 20 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 00:57.
На жаль, постраждали 22-річний хлопець та 20-річна дівчина. Їх з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння – госпіталізували до лікарні.
До гасіння займання залучили 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.
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