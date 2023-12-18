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В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали парень и девушка

Сегодня 07:59
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Пострадавших госпитализировали в больницу.
Новости Днепра про В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали парень и девушка

Фото условное.

Сегодня ночью на линию «101» сообщили о пожаре на улице Севастопольская.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что на девятом этаже десятиэтажного жилого дома загорелась квартира – горели мебель, вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен и потолка на площади 20 кв. м. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 00:57.

К сожалению, пострадали 22-летний парень и 20-летняя девушка. Их с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники.

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