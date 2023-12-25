У Дніпрі пес-велетень без господаря вирішив проїхатися в 124-й маршрутці (ВІДЕО)

У Дніпрі пес заліз до маршрутки й відмовлявся звідти вилізати.

У понеділок 25 грудня, пасажири маршрутки №124 стикнулися з проблемою. До салону без господаря забрався величезний пес, який відмовлявся виходити із транспорту. Усе сталося на зупинці по вулиці Богдана Хмельницького, розповідають очевидці.

Пес зайшов до салону самотужки. Спочатку водій подумав, що за твариною зайде господар, але чотирилапий був без супроводу.

Собака просто зайшов в автобус 124а, на вулиці Богдана Хмельницького, – розповідають очевидці.

Водій разом з пасажиркою намагалися вивести пса з маршрутки, щоб поїхати далі, але той відмовлявся. Скоріше за все собака загубився і не знав куди йому йти. Керманич спробував виманити чотирилапого шматком м’яса, проте тварина пручалася і жалібно скавчала.

Пасажири пропонували пошукати на вулиці господаря собаки, але пес не хотів виходити з салону. Чим завершилася історія і чи знайшовся хазяїн пухнастого мандрівника наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше до приміської маршрутки намагався забратися козел.

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