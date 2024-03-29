В Днепре перекрыли Южный мост: есть изменения в работе общественного транспорта

В Днепре из-за перекрытия Южного моста есть изменения в работе общественного транспорта.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Так, движение троллейбусов №6 организовано по измененной схеме: ул. Королевы Елизаветы II — Центральный мост — ул. Солнечная Набережная — Усть-Самарский мост — ул. Гаванская — ул. 20-летия Победы.
Важно: троллейбусы курсируют без заезда на ул. Набережная Победы и площадь Соборную!
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в нагорной части Днепра прекращено водоснабжение: детали.
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