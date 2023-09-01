В Днепре пара поженилась в водопаде

Об этом рассказал днепровский фотограф Станислав Губкин.
Станислав говорит, что за свой творческий путь снимал много свадеб, но это было впервые. Военный и его возлюбленная решили провести часть церемонии и фотосессию в водопаде. Точная локация не уточняется, а съемка прошла в Днепре.
Где я только не снимал свадьбу, но впервые в водопаде. Такие фото будут невероятной памятью на многие годы. Это было реально круто, – пишет фотограф.
Ну, а мы желаем, что у молодоженов все было хорошо!
Фото @stasgubkin
Напомним, ранее мы публиковали список тайных водопадов Днепра. Значительная часть из них находится в Аптекарской балке Чечелевского района города. По дну балки протекает небольшая река Половица, в нее впадает ряд ручьев. Именно здесь можно найти кучу фонтанов.
Читайте также:
Автор:
На днях в супермаркете "Варус" произошел неприятный инцидент.
Мадридский "Реал" хочет подписать контракт 16-летним футболистом из Днепра.
"Минеры" не успокаиваются.
В воскресенье, 27 августа, на улице Пастера возле дома №10…
Полезная информация!
На днях в супермаркете "Варус" произошел неприятный инцидент.
Мадридский "Реал" хочет подписать контракт 16-летним футболистом из Днепра.
Будьте внимательны за рулем!
Деньги несовершеннолетняя тратила на собственные нужды.
"Минеры" не успокаиваются.
Вечная слава Герою!
Вчера, 31 августа, на улице Сержанта Коновалова в Каменском загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.
Вчера, 31 августа, в Кировском районном суде г. Днепр избрали меру пресечения патрульному, который 29 августа смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.
В воскресенье, 27 августа, на улице Пастера возле дома №10 нашли тело мужчины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!