В Днепре пара поженилась в водопаде

Необычную свадьбу сыграли в Днепре.

Об этом рассказал днепровский фотограф Станислав Губкин.

Станислав говорит, что за свой творческий путь снимал много свадеб, но это было впервые. Военный и его возлюбленная решили провести часть церемонии и фотосессию в водопаде. Точная локация не уточняется, а съемка прошла в Днепре.

Где я только не снимал свадьбу, но впервые в водопаде. Такие фото будут невероятной памятью на многие годы. Это было реально круто, – пишет фотограф.

Ну, а мы желаем, что у молодоженов все было хорошо!

Фото @stasgubkin

Напомним, ранее мы публиковали список тайных водопадов Днепра. Значительная часть из них находится в Аптекарской балке Чечелевского района города. По дну балки протекает небольшая река Половица, в нее впадает ряд ручьев. Именно здесь можно найти кучу фонтанов.

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