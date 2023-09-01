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У Дніпрі пара одружилася у водоспаді

Сьогодні 10:59
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Незвичайне весілля зіграли в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі пара одружилася у водоспаді

Про це розповів дніпровський фотограф Станіслав Губкін. 

Станіслав каже, що за свій творчий шлях знімав багато весіль, але таке було вперше. Військовий та його кохана вирішили провести частину церемонії та фотосесію у водоспаді. Точна локація не уточнюється, а зйомка відбулася в Дніпрі. 

Де я тільки не знімав весілля, але у водоспаді вперше. Такі фото будуть неймовірної памʼяттю на багато років. Це було реально круто, – пише фотограф.
Ну, а ми бажаємо, що у молодят все було добре!
 
Фото @stasgubkin
 

Новости Днепра про У Дніпрі пара одружилася у водоспаді

Нагадаємо, раніше ми публікували перелік таємних водоспадів Дніпра. Значна частина з них знаходиться у Аптекарській балці, що в Чечелівському районі міста. По дну балки протікає невеличка річка Половиця, до неї впадає низка струмків. Тож саме тут можна віднайти купу водограїв. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пара одружилася у водоспадіУкраїнська

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