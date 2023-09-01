У Дніпрі пара одружилася у водоспаді

Незвичайне весілля зіграли в Дніпрі.

Про це розповів дніпровський фотограф Станіслав Губкін.

Станіслав каже, що за свій творчий шлях знімав багато весіль, але таке було вперше. Військовий та його кохана вирішили провести частину церемонії та фотосесію у водоспаді. Точна локація не уточнюється, а зйомка відбулася в Дніпрі.

Де я тільки не знімав весілля, але у водоспаді вперше. Такі фото будуть неймовірної памʼяттю на багато років. Це було реально круто, – пише фотограф.

Ну, а ми бажаємо, що у молодят все було добре!

Нагадаємо, раніше ми публікували перелік таємних водоспадів Дніпра. Значна частина з них знаходиться у Аптекарській балці, що в Чечелівському районі міста. По дну балки протікає невеличка річка Половиця, до неї впадає низка струмків. Тож саме тут можна віднайти купу водограїв.

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