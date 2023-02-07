В Днепре неизвестный угрожал взорвать все ТРЦ, если ему не дадут 2 БТР и миллион долларов

В Днепре и области снова "заминировали" все ТРЦ.

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Неизвестный позвонил по телефону доверия СБУ и сообщил, что заминировал все ТРЦ в Днепропетровской области. Требования выставил в стиле лучших блокбастеров – просил миллион долларов на карточку и 2 БТР.

Правоохранители вместе со спасателями выехали проверить информацию о взрывчатке в 33 ТРЦ. Эвакуацию не производили, но и взрывчатки не нашли. Сообщение о заминировании было ошибочным.

Отметим, это уже не первый раз за месяц, когда в Днепре и области минируют торговые центры или админздания. Практически каждую неделю правоохранители и спасатели выезжают проверять очередной объект. К счастью, еще ни разу эта информация не оказалась правдивой. Напомним, вчера дважды за ночь минировали здание СБУ.

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