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В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции

Сегодня 11:22
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В Днепре продолжают действовать "минеры".

Новости Днепра про В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции

Сегодня ночью дважды сообщали на линию «102» о «заминировании» здания СБУ.

Как нам сообщили в полиции, правоохранители сразу выехали на место для обследования территории и поиска взрывоопасных предметов. К счастью, сообщения оказались ложными.

Отметим, что в последнее время в Днепре активизировались «минеры». Все чаще в полицию поступают сообщения о «заминировании» торговых центов, административных зданий, школ, вокзалов, роддомов и т.д. Все случаи ложные.

Также читайте: в Днепре 79-летний дедушка «заминировал» 6 домов, потому что возмущен отключениями света.

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Новости Днепра про В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полицииРусский

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