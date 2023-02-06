В Днепре дважды за ночь «минировали» здание СБУ: комментарий полиции

Как нам сообщили в полиции, правоохранители сразу выехали на место для обследования территории и поиска взрывоопасных предметов. К счастью, сообщения оказались ложными.

Сегодня ночью дважды сообщали на линию «102» о «заминировании» здания СБУ.

По данным на утро понедельника, 6 февраля, украинские военные ликвидировали…

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Мэр Днепра рассказал, куда потратит награду, которую он должен получить…

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