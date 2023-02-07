У Дніпрі невідомий погрожував підірвати всі ТРЦ, якщо йому не дадуть 2 БТР та мільйон доларів

У Дніпрі та області знову "замінували" всі ТРЦ.

Про це повідомили в міськраді Дніпра.

Невідомий зателефонував на телефон довіри СБУ та повідомив, що замінував всі ТРЦ в Дніпропетровській області. Вимоги виставив в стилі найкращих блокбастерів – просив мільйон доларів на картку та 2 БТР.

Правоохоронці разом з рятувальниками виїхали перевірити інформацію про вибухівку в 33 ТРЦ. Евакуацію не проводили, але і вибухівки не знайшли. Повідомлення про замінування було хибним.

Зазначимо, це вже не вперше за місяць, коли в Дніпрі та області мінують торговельні центри чи адмінбудівлі. Майже кожного тижня правоохоронці та рятувальники виїжджають перевіряти черговий об’єкт. На щастя, ще жодного разу ця інформація не виявилася правдивою. Нагадаємо, вчора двічі за ніч мінували будівлю СБУ.

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