В Днепре неизвестные подожгли автомобиль: что говорят в полиции

Причастные лица устанавливаются.

Вчера вечером во дворе на улице Героев Крут горело авто Subaru Forester — его подожгли неизвестные.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что злоумышленники подложили под лобовое стекло пластиковую бутылку с бензином и подожгли ее. На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием относительно этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Причастные лица устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина обиделся на жену и сообщил о минировании собственного дома.

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