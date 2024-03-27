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У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліції

Сьогодні 14:47
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Причетні особи встановлюються.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліції

Учора ввечері у дворі на вулиці Героїв Крут горіло авто Subaru Forester – його підпалили невідомі.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що зловмисники підклали під лобове скло пластикову пляшку з бензином та підпалили її. На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Причетні особи встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік образився на дружину та повідомив про замінування власного будинку.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль: що кажуть у поліціїУкраїнська

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