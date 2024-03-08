В Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше: когда и какие именно

Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

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