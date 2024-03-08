В Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше: когда и какие именно

В Днепре 11 марта трамваи №5 и №12 закончат свою работу раньше.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с ремонтом пути в районе перекрестка просп. Леси Украинки — ул. Святослава Хороброго.
Итак, последние отправления с конечных остановок:
маршрут №5:
маршрут №12:
Учитывайте эту информацию во время планирования своих поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре анонсировали масштабное отключение света на 11-15 марта: проверьте свой адрес.
Читайте также:
Автор:
Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две…
В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.
Спойлер - можно, но только на одного!
В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться…
Неподалеку от сквера Прибрежный в Днепре каждый может увидеть две загадочные цилиндрические постройки с круглой металлической крышей и как будто «вырезанными» окошками под ней. Они находятся за сеткой-забором и подойти к ним не просто, но возможно. Это доказали любители настенной…
СБУ задержала фигуранта "на горячем" в июле 2022 года.
В Днепре хотят разрешить продавать алкоголь утром и вечером.
Спойлер - можно, но только на одного!
В этом году празднование Масленицы стартует 11 марта и продлиться до 17 числа. Гуляния длятся всю неделю. Наступает праздник за 49 дней до Пасхи. Масленица – праздник «плавающий», точной даты не имеет, а его наступление зависит от даты Светлого Воскресенья.
Из-за вспышки на Солнце 9 и 10 марта будет бушевать магнитная буря.
В Украину впервые после 24 февраля вернутся Zara, Bershka, Pull&Bear и другие.
На 12 квартале в ночь на 8 марта кто-то украл сосну.
В Днепре появилось еще одно яркое укрытие.
Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда к ним пришли правоохранители.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!