МИД подтвердил возвращение в Украину Zara, Bershka, Pull&Bear и др: ждать ли в Днепре

Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что бренды компании Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину.
В МИД отметили, что работу по возобновлению работы брендов в Украине вели с 2022 года. Возвращение компании Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald’s, H&M и других международных компаний.
Возвращение крупных международных компаний на украинский рынок создает новые рабочие места, предоставляет им доступ к качественным товарам и услугам, поддерживает экономику Украины во время войны и углубляет ее интеграцию в мировую экономику, — отметили в МИД.
Известно, что на первом этапе компания планирует возобновить работу 20 магазинов. По информации Financial Times компания Inditex собирается открыть 50 из 84 имеющихся магазинов в Украине до конца 2024 года.
В каких городах возобновят работу магазины не уточняется, но на сайте Inditex Украина в разделе вакансии ищут продавцов-консультантов в Киеве.
Кроме того, на «Ворк.юа» компания ищет работников во Львове, Виннице, Черкассах и Киеве. Можем предположить, что сначала откроются магазины именно в этих городах.
В Днепре никого не ищут.
Вероятно, магазины будут открываться по схеме McDonald’s, когда первые точки возобновили работу в более безопасных городах – Львове и Киеве, и только через полгода фаст-фуд вернулся в Днепр.
Однако пока в компании официально не сообщали никаких деталей, поэтому ждем подробностей.
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