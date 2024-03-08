У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше: коли та які саме

У Дніпрі 11 березня трамваї №5 та №12 закінчать свою роботу раніше.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.
Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:
маршрут №5:
маршрут №12:
Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі анонсували масштабне відключення світла на 11-15 березня: перевірте свою адресу.
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