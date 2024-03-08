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У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше: коли та які саме

Сьогодні 16:35
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше: коли та які саме

У Дніпрі 11 березня трамваї №5 та №12 закінчать свою роботу раніше.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

маршрут №5:

  • від ж/м Західний о 20:13;
  • від Університету науки і технологій о 21:02.

маршрут №12:

  • від пл. Старомостова о 20:43;
  • від заводу Металовиробів о 21:38.

Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі анонсували масштабне відключення світла на 11-15 березня: перевірте свою адресу.

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Новости Днепра про У Дніпрі деякі трамваї закінчать роботу раніше: коли та які самеУкраїнська

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