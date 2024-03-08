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Перевіряємо тренди Instagram: чи можна у Дніпрі приготувати вечерю за 20 грн

Сьогодні 15:38
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Спойлер - можна, але тільки на одного!

Новости Днепра про Перевіряємо тренди Instagram: чи можна у Дніпрі приготувати вечерю за 20 грн

В Instagram дуже багато різних відео-лайфхаків. Так, нещодавно нам попався ролик, автор якого стверджує, що можна приготувати ситну вечерю за 20 грн.

Ми вирішили перевірити, чи так це.

За словами автора відео, він купив картоплину, буряк, кілька помідорів черрі та два яйця – усе вийшло на приблизно 20 грн і з цього вийшла ситна вечеря.

Ми вирушили у супермаркет тільки з 20 грн в кишені – щоб не було спокуси витратити більше.

Вибрати картоплю було важко, тому ми купили дві невеликі за 4,64 грн. Помідори у нас коктейльні, два за 6 грн. І яйця по 4,29 за штуку. На буряк грошей не вистачило.

Новости Днепра про Перевіряємо тренди Instagram: чи можна у Дніпрі приготувати вечерю за 20 грн

Загальний чек у нас вийшов – 19,22 грн.

Новости Днепра про Перевіряємо тренди Instagram: чи можна у Дніпрі приготувати вечерю за 20 грн

Вдома ми посмажили картоплю та яйця, помили та порізали помідори – ось така вечеря у нас вийшла.

Новости Днепра про Перевіряємо тренди Instagram: чи можна у Дніпрі приготувати вечерю за 20 грн

Зазначимо, це доволі ситно та навіть забагато на одну людину. Але треба відзначити, що не вистачало хліба – його автор відео чомусь не врахував, та й смажили ми все на олії, вартість якої також не врахована у відео.

Але загалом можна сказати, що на 20 грн можна приготувати ситну вечерю, якщо ви за правильне харчування, то яйця та картоплю можна відварити, а не смажити!

Нагадаємо, раніше ми писали, за скільки у Дніпрі продають квіти на 8 березня.

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Новости Днепра про Перевіряємо тренди Instagram: чи можна у Дніпрі приготувати вечерю за 20 грнУкраїнська

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