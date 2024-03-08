Більше 1000 грн за букет тюльпанів: за скільки у Дніпрі продають квіти на 8 березня

Сьогодні - 8 березня. За традицією на вулицях Дніпра з'явилося дуже багато продавців з квітами.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, які квіти та за скільки продають на стихійних ринках.

Тюльпани. Ці квіти є на кожній точці. Ціна – 50-60 грн за штуку. Кольори – на будь-який смак: білі, рожеві, червоні, фіолетові, жовті тощо.

Якщо брати букетик з 25 тюльпанів, то він обійдеться в 1250 грн (це якщо квітка по 50 грн). Але, за словами продавців, вони готові “запакувати” будь-яку кількість!

Варто зазначити, що у більшості продавців тюльпани з цибулинами, тобто потім їх можна буде висадити в землю – звісно, треба знати, як правильно це зробити!

Є і інші квіти. Мімоза – від 50 до 150 грн за букетик (все залежить від кількості гілочок).

Іриси – 40 грн за штуку.

Гіацинти – 200 грн.

Крокус – 120 грн.

Нарциси – 100 грн.

Пуансетія – 80 грн.

Є і ось така квіточка за 60 грн.

Троянди коштують по 100 грн за штуку, але їх майже немає.

Для тих, хто не хоче бути банальним та купувати квіти, є альтернатива – ось такі їстівні букети з цукатів. Їхня ціна – від 650 до 800 грн (усе залежить від ваги букета та складу).

Нагадаємо, минулого року у Дніпрі на 8 березня також був квітковий ажіотаж. Тоді тюльпани продавали по 40-60 грн за штуку. Детальніші про минулорічні ціни читайте ТУТ!

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