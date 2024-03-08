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Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Сегодня 14:34
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Сегодня - 8 марта. По традиции на улицах Днепра появилось очень много продавцов с цветами.
Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Здесь все цветы по 50 грн за штуку.

Журналисты dnepr.info решили узнать, какие цветы и за сколько продают на стихийных рынках.

Тюльпаны. Эти цветы есть на каждой точке. Цена — 50-60 грн за штуку. Цвета — на любой вкус: белые, розовые, красные, фиолетовые, желтые и тому подобное.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Если брать букетик из 25 тюльпанов, то он обойдется в 1250 грн (это если цветок по 50 грн). Но, по словам продавцов, они готовы «запаковать» любое количество!

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Стоит отметить, что у большинства продавцов тюльпаны с луковицами, то есть потом их можно будет высадить в землю — конечно, надо знать, как правильно это сделать!

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Есть и другие цветы. Мимоза — от 50 до 150 грн за букетик (все зависит от количества веточек).

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Ирисы — 40 грн за штуку.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Гиацинты — 200 грн.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Крокус — 120 грн.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Нарциссы — 100 грн.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Пуансеттия — 80 грн.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Есть и вот такой цветочек за 60 грн.

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Розы стоят по 100 грн за штуку, но их почти нет.

Для тех, кто не хочет быть банальным и покупать цветы, есть альтернатива — вот такие съедобные букеты из цукатов. Их цена — от 650 до 800 грн (все зависит от веса букета и состава).

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта

Напомним, в прошлом году в Днепре на 8 марта также был цветочный ажиотаж. Тогда тюльпаны продавали по 40-60 грн за штуку. Более подробно о прошлогодних ценах читайте ТУТ!

Читайте также:

Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 мартаУкраїнська Новости Днепра про Более 1000 грн за букет тюльпанов: за сколько в Днепре продают цветы на 8 мартаРусский

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