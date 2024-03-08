Проверяем тренды Instagram: можно ли в Днепре приготовить ужин за 20 грн

Спойлер - можно, но только на одного!

В Instagram очень много разных видео-лайфхаков. Так, недавно нам попался ролик, автор которого утверждает, что можно приготовить сытный ужин за 20 грн.

Мы решили проверить, так ли это.

По словам автора видео, он купил картофелину, свеклу, несколько помидоров черри и два яйца — все вышло на примерно 20 грн и из этого получился сытный ужин.

Мы отправились в супермаркет только с 20 грн в кармане — чтобы не было соблазна потратить больше.

Выбрать картошку было трудно, поэтому мы купили две небольшие за 4,64 грн. Помидоры у нас коктейльные, два за 6 грн. И яйца по 4,29 за штуку. На свеклу денег не хватило.

Общий чек у нас получился — 19,22 грн.

Дома мы пожарили картошку и яйца, помыли и порезали помидоры — вот такой ужин у нас получился.

Отметим, это довольно сытно и даже много на одного человека. Но надо отметить, что не хватало хлеба — его автор видео почему-то не учел, и жарили мы все на масле, стоимость которого также не учтена в видео.

Но в целом можно сказать, что на 20 грн можно приготовить сытный ужин, если вы за правильное питание, то яйца и картошку можно отварить, а не жарить!

Напомним, ранее мы писали, за сколько в Днепре продают цветы на 8 марта.

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