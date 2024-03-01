В Днепре начнут массово отключать воду должникам: уже есть списки

С 4 марта в Днепре начнут массово отключать воду у имеющих большой долг, сообщили в горсовете.
После отмены Кабмином моратория злостных должников могут ограничивать предоставление коммунальных услуг, в том числе и водоснабжение. Составлены графики отключений на следующую неделю. В списке 22 адреса частного сектора в Шевченковском и Амур-Нижнеднепровском районах города. Суммарно жители этих адресов задолжали более 632 тыс. грн.
В общей сложности днепряне провинились за услугу водоснабжения и водоотведения 727 млн. грн. Адреса отключений на каждую неделю будут появляться на официальном сайте предприятия.
Чтобы быть с водой, горожане могут заключить договор на реструктуризацию. Для этого необходимо обратиться в абонентскую службу «Днепропроводоканала» по месту жительства.
Напомним, ранее отключали тепло должникам.
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