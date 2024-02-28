Заборгували пів мільйона: у Дніпрі розпочали відключення від теплопостачання злісних неплатників

КП «Теплоенерго» припиняє надання послуг боржникам.

538 тисяч гривень заборгували мешканці будинку № 13 по вул. Євгена Чикаленка за тепло. Причому, у цьому домі всього 14 квартир. Кабмін дозволив відключати злісних неплатників, тому КП «Теплоенерго» має право припиняти надання послуг своїм боржникам. Отже, комунальники відключили тепло у будинку.

«На підставі ухвалених змін, КП «Теплоенерго» після проведення інформаційної кампанії та роз’яснювальної роботи зі споживачами, розпочало відключення будинків-боржників. У цьому домі деякі абоненти не сплачували за опалення усе життя. Настільки великі борги! Ми неодноразово намагались поспілкуватися із мешканцями. Нагадували про договори щодо реструктуризації. Наші оголошення не раз тут зривали», — розповів директор КП «Теплоенерго» ДМР Андрій Клименко.

Технологічна можливість припиняти подавати тепло в окремий будинок у комунальників є.

«Ми установили технологічну засувку (пломбу, — ред.). Навіть якщо її вирішать зірвати мешканці, тепло не подаватиметься. Також склали й відповідний акт», — уточнив В’ячеслав Білик, майстер теплової дільниці № 1 КП «Теплоенерго» ДМР.

Але у будинку є декілька квартир, що сплачують щомісячно. Сергій Присяжний живе тут від народження. «Ми сплачуємо стабільно й боргів у нас немає. Засмучений, адже моя родина потерпає від злісних неплатників», — нарікає пан Сергій.

«У такому випадку КП «Теплоенерго» спільно з балансоутримувачем розгляне технічну можливість надавати тепло до тих квартир, які постійно оплачують послугу», — наголосив Андрій Клименко.

Якщо мешканці цього будинку не сплачуватимуть тепло і надалі, не укладуть договір реструктуризації, теплопостачальник буде вимушений звернутися за захистом своїх прав до суду. Це потягне за собою для боржників низку фінансових наслідків — штрафи, пені, інфляційні нарахування, відсотки річних на прострочену заборгованість.

«Перед КП «Теплоенерго» містяни заборгували за тепло 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Наголошу! Своєчасна оплата тепла — це оплата енергоносіїв, витрат на аварійні роботи, у міжопалювальний сезон — капітальних ремонтів та реконструкцій устаткування. Укладайте договори на реструктуризацію, ми готові йти назустріч», — підсумував директор КП «Теплоенерго».

Цьогоріч уже укладено 67 договорів реструктуризації боргів на суму — 1 790 841,49 грн.

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