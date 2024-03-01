У Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є списки

У Дніпрі з наступного тижня почнуть відключати воду боржникам.

З 4 березня у Дніпрі почнуть масово відключати воду у тих, хто має великий борг, повідомили у міськраді.

Після скасування Кабміном мораторію злісних боржників можуть обмежувати у наданні комунальних послуг, серед них і водопостачання. Наразі складені графіки відключень на наступний тиждень. У переліку 22 адреси приватного сектору у Шевченківському та Амур-Нижньодніпровському районах міста. Сумарно мешканці цих адрес заборгували понад 632 тис. грн.

Загалом дніпряни завинили за послугу водопостачання та водовідведення 727 млн. грн. Адреси відключень на кожен тиждень зʼявлятимуться на офіційному сайті підприємства.

Аби бути з водою, містяни можуть укласти договір на реструктуризацію. Для цього необхідно звернутися до абонентської служби “Дніпроводоканалу” за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше відключали тепло боржникам.

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