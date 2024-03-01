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У Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є списки

Сьогодні 14:39
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У Дніпрі з наступного тижня почнуть відключати воду боржникам.

Новости Днепра про У Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є списки

З 4 березня у Дніпрі почнуть масово відключати воду у тих, хто має великий борг, повідомили у міськраді.

Після скасування Кабміном мораторію злісних боржників можуть обмежувати у наданні комунальних послуг, серед них і водопостачання. Наразі складені графіки відключень на наступний тиждень. У переліку 22 адреси приватного сектору у Шевченківському та Амур-Нижньодніпровському районах міста. Сумарно мешканці цих адрес заборгували понад 632 тис. грн.

Новости Днепра про У Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є списки

Загалом дніпряни завинили за послугу водопостачання та водовідведення 727 млн. грн. Адреси відключень на кожен тиждень зʼявлятимуться на офіційному сайті підприємства. 

Аби бути з водою, містяни можуть укласти договір на реструктуризацію. Для цього необхідно звернутися до абонентської служби “Дніпроводоканалу” за місцем проживання. 

Нагадаємо, раніше відключали тепло боржникам.

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Новости Днепра про У Дніпрі розпочнуть масово відключати воду боржникам: вже є спискиУкраїнська

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