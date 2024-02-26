В Днепре на Зимних Походов машина на скорости влетела в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие

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Сегодня, 26 февраля, в Днепре на улице Зимних Походов (ранее — Молодогвардейская) произошла ужасная авария — там автомобиль на скорости въехал в маршрутку, в которой были пассажиры.

Удар пришелся на заднее колесо маршрутки, вследствие чего легковой автомобиль был сильно поврежден.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

По предварительной информации, водитель легковушки и один из пассажиров получили серьезные травмы.

Сейчас на месте работают правоохранители, они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Обновлено: уже известно о 7 пострадавших: 6 пассажиров маршрутки и водитель легковушки.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается.

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