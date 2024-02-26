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  • У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждалі

У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждалі

Сьогодні 17:51
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За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Новости Днепра про У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждалі

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на вулиці Зимових Походів (раніше – Молодогвардійська) сталася жахлива аварія – там автівка на швидкості в’їхала в маршрутку, в якій були пасажири.

Удар припав на заднє колесо маршрутки, внаслідок чого легковий автомобіль був сильно пошкоджений.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, водій легковика та один із пасажирів отримали серйозні травми.

Зараз на місці працюють правоохоронці, вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждаліУкраїнська

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