У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждалі

Сьогодні, 26 лютого, у Дніпрі на вулиці Зимових Походів (раніше – Молодогвардійська) сталася жахлива аварія – там автівка на швидкості в’їхала в маршрутку, в якій були пасажири.
Удар припав на заднє колесо маршрутки, внаслідок чого легковий автомобіль був сильно пошкоджений.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
За попередньою інформацією, водій легковика та один із пасажирів отримали серйозні травми.
Зараз на місці працюють правоохоронці, вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт затримується.
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