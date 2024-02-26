В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается

Сегодня, 26 февраля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.
Фото и видео опубликовали местные Telegram-каналы.
К счастью, никто не пострадал. А вот движение трамваев №12 и №16 задержано.
На месте уже работают коммунальщики.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
UPD: движение трамваев возобновлено!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики.
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