В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается

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Сегодня, 26 февраля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.

Фото и видео опубликовали местные Telegram-каналы.

К счастью, никто не пострадал. А вот движение трамваев №12 и №16 задержано.

На месте уже работают коммунальщики.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

UPD: движение трамваев возобновлено!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики.

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