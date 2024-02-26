Февраль в Днепре был на 7 градусов теплее нормы

Февраль оказался аномально теплым.

Такие итоги зимы подвели в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии.

В феврале средняя температура была на 7 градусов выше нормы.

Вторая декада февраля на Днепропетровщине ознаменовалась аномально теплой, с частыми небольшими осадками и туманами погодой. Средняя декадная температура воздуха оказалась на 5-7° выше многолетней и определилась по области 2-4° тепла, — говорится в сообщении метеорологов.

Снежный покров к концу месяца отсутствует, а осадки были только в виде дождя или мокрого снега. Их количество составило 1-9 мм. Промерзание грунта равнялось 1-4 см.

В результате аномально теплой погоды в начале декады на востоке области озимые культуры временно восстанавливали вегетацию, на остальной территории озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя. Минимальная температура грунта на глубине залегания узла кущения (3 см) во время наибольшего похолодания не снижалась ниже 1 мороза, — отметили метеорологи.

До конца календарной зимы еще три дня, но кардинальных погодных перемен метеорологи не предполагают.

Прогноз погоды по Днепропетровской области на 27 февраля.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, по городу ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.

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