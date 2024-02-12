В Днепре на «зебре» ВАЗ сбил 19-летнюю девушку

Пострадавшую госпитализировали в больницу!

В воскресенье, 11 февраля, в Днепре на улице Криворожской произошла авария – там водитель автомобиля ВАЗ сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Обновлено: в патрульной полиции уточнили, что пострадавшей 18 лет!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасатели вытащили тело женщины из реки Саксагань.

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