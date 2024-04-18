В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом

В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в 21:37 на улице Надежды Алексеенко, в Чечелевском районе города

По прибытию по вызову спасатели установили, что горит крыша и отделка стен одноэтажного жилого дома на площади 50 кв.м, говорится в сообщении спасателей.

Возгорание ликвидировали за 40 минут, погибших и травмированных нет.

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