В Днепре на улице Надежды Алексеенко горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в 21:37 на улице Надежды Алексеенко, в Чечелевском районе города
По прибытию по вызову спасатели установили, что горит крыша и отделка стен одноэтажного жилого дома на площади 50 кв.м, говорится в сообщении спасателей.
Возгорание ликвидировали за 40 минут, погибших и травмированных нет.
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