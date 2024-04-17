Обворовавший «Аврору» житель Павлограда избил продавщиц, которые хотели его остановить

В Павлограде 45-летний обвиняется в грабеже и нападении на продавщиц.
Как сообщили в Павлоградском горрайонном суде, около 17 часов 13 апреля он похитил из магазина «Аврора» в Павлограде некоторые хозяйственные товары. Часть спрятал за пазуху, а часть — в сумку.
Чтобы вынести из магазина украденное хорошо, мужчина пытался быстро прошмыгнуть мимо касс, но за ним выбежали две продавщицы. Человек три раза ударил кулаком в лицо одну из них, а другую девушку избивал и хватал за руки.
Злоумышленнику удалось скрыться, однако похищенные товары ему пришлось бросить возле магазина.
Сейчас подозреваемый под стражей расследование продолжается.
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