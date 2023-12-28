В Днепре на Центральном мосту и Слобожанском проспекте образовалась многокилометровая пробка: что произошло

Если есть возможность, выбирайте другой маршрут!

Сегодня, 28 декабря, в Днепре парализовало движение транспорта на Центральном мосту и Слобожанском проспекте – в сторону правого берега. Пробка тянется от улицы Калиновой.

Об этом сообщили в Ситуационном центре.

Отмечается, что движение затруднено из-за ДТП на мосту.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и лучше выбирайте другой маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавший.

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