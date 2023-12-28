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  • У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

Сьогодні 09:30
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Якщо є можливість, обирайте інший маршрут!

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі паралізувало рух транспорту на Центральному мосту та Слобожанському проспекті – в бік правого берега. Затор тягнеться від вулиці Калинової.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Зазначається, що рух ускладнено через ДТП на мосту.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та краще обирайте інший маршрут!

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталосяУкраїнська

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