У Дніпрі на Центральному мосту та Слобожанському проспекті утворився багатокілометровий затор: що сталося

Якщо є можливість, обирайте інший маршрут!

Сьогодні, 28 грудня, у Дніпрі паралізувало рух транспорту на Центральному мосту та Слобожанському проспекті – в бік правого берега. Затор тягнеться від вулиці Калинової.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Зазначається, що рух ускладнено через ДТП на мосту.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та краще обирайте інший маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий.

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