Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавший

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области ищут подозреваемого в убийстве 49-летнего водителя.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

В результате аварии травмировался 66-летний водитель. Его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Ночью недалеко от поселка Слобожанское Днепровского района произошла ужасная авария – там легковой автомобиль Daewoo Lanos слетел в кювет

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