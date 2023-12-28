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Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавший

Сегодня 08:07
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Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавший

Ночью недалеко от поселка Слобожанское Днепровского района произошла ужасная авария – там легковой автомобиль Daewoo Lanos слетел в кювет

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавший

В результате аварии травмировался 66-летний водитель. Его госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавший

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области ищут подозреваемого в убийстве 49-летнего водителя.

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Новости Днепра про Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавшийУкраїнська Новости Днепра про Под Днепром ночью произошла ужасная авария: есть пострадавшийРусский

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