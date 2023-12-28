Під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий

Уночі неподалік селища Слобожанське Дніпровського району сталася жахлива аварія – там легковий автомобіль Daewoo Lanos злетів у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
У результаті аварії травмувався 66-річний водій. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області шукають підозрюваного у вбивстві 49-річного водія.
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