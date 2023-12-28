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Під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий

Сьогодні 08:07
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Новости Днепра про Під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий

Уночі неподалік селища Слобожанське Дніпровського району сталася жахлива аварія – там легковий автомобіль Daewoo Lanos злетів у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий

У результаті аварії травмувався 66-річний водій. Його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про Під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалий

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області шукають підозрюваного у вбивстві 49-річного водія.

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Новости Днепра про Під Дніпром вночі сталася жахлива автотроща: є постраждалийУкраїнська

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