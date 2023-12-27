Розстріляний автомобіль посеред траси на Дніпропетровщині: нові деталі

За фактом умисного вбивства 49-річного водія слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне убивство з корисливих мотивів.
Як повідомили в Нацполіції, для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, уточнили правоохоронці.
Нагадаємо, надвечір 27 грудня стало відомо, що на Полтавській трасі невідомий в балаклаві розстріляв автомобіль. 49-річний водій від отриманого вогнепального поранення помер на місці.
Наразі правоохоронці шукають зловмисника. Людей просять повідомляти інформацію про підозрілих людей або якщо вони мають будь-яку важливу інформацію про злочин.
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