Расстрелянный автомобиль посреди трассы на Днепропетровщине: новые детали

По факту умышленного убийства 49-летнего водителя следователи открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство по корыстным мотивам.
Как сообщили в Нацполиции, для розыска и задержания преступника по области введена специальная полицейская операция.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, уточнили правоохранители.
Напомним, к вечеру 27 декабря стало известно, что на Полтавской трассе неизвестный в балаклаве расстрелял автомобиль. 49-летний водитель от полученного огнестрельного ранения скончался на месте.
В настоящее время правоохранители ищут злоумышленника. Людей просят сообщать информацию о подозрительных людях или если у них есть любая важная информация о преступлении.
Читайте также:
Автор:
Животных полтавской "Робинзонки Крузо", которая 21 год прожила на острове,…
На трассе, ведущей из Днепропетровщины в Полтавскую область, расстреляли водителя.
После урагана 27 декабря над Днепром, Никополем и Кривым Рогом…
Вместо кинотеатра "Сич" на Тополе построят торговый центр.
Животных полтавской "Робинзонки Крузо", которая 21 год прожила на острове, раздали новым хозяевам и волонтерам.
Кабмин сохранил постоянными тарифы на электроэнергию до конца апреля.
На трассе, ведущей из Днепропетровщины в Полтавскую область, расстреляли водителя.
После урагана 27 декабря над Днепром, Никополем и Кривым Рогом появилась радуга.
Вместо кинотеатра "Сич" на Тополе построят торговый центр.
Криворожцы предлагают отменить бесплатный проезд в городском транспорте.
Важная информация!
С каждым годом зимы в Днепре становятся все теплее, в этом году синоптики обещают рекордное потепление в новогоднюю ночь – до 8 градусов тепла. Жители города уже привыкли к тому, что зимой на улицах практически нет снега, а на дорогах…
Уже через несколько дней мы будем праздновать Новый год.
На Набережной Победы тополь упал на дорогу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!