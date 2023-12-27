Расстрелянный автомобиль посреди трассы на Днепропетровщине: новые детали

В Днепропетровской области ищут подозреваемого в убийстве 49-летнего водителя.

По факту умышленного убийства 49-летнего водителя следователи открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство по корыстным мотивам.

Как сообщили в Нацполиции, для розыска и задержания преступника по области введена специальная полицейская операция.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, уточнили правоохранители.

Напомним, к вечеру 27 декабря стало известно, что на Полтавской трассе неизвестный в балаклаве расстрелял автомобиль. 49-летний водитель от полученного огнестрельного ранения скончался на месте.

В настоящее время правоохранители ищут злоумышленника. Людей просят сообщать информацию о подозрительных людях или если у них есть любая важная информация о преступлении.

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