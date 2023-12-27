Оголосили “план-перехват”: на Дніпропетровщині невідомий розстріляв автівку посеред траси

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, близько 18 години вечора 27 грудня надійшло повідомлення про стрілянину на Полтавській трасі Н-31. Невідомий у балаклаві вискочив з автомобіля на дорогу, дістав пістолет та кілька разів вистрелив у машину, яка їхала поруч.
Зброя ймовірно була з глушником, зауважили правоохоронці. Водій, який перебував у розстріляному автомобілі загинув відразу. Наразі в області розпочали поліцейську спецоперацію. На місці злочину працюють слідчі.
Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.
Читайте також:
Автор:
Криворіжці пропонують скасувати безкоштовний проїзд у міському транспорті.
Уже через кілька днів ми святкуватимемо Новий рік.
Хлопчика розшукали патрульні та повернули його додому.
Через півроку в Кривому Розі вдалося затримати банду, яка пограбувала…