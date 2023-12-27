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  • Оголосили “план-перехват”: на Дніпропетровщині невідомий розстріляв автівку посеред траси

Оголосили “план-перехват”: на Дніпропетровщині невідомий розстріляв автівку посеред траси

Сьогодні 20:00
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На трасі, яка веде з Дніпропетровщини до Полтавщини розстріляли водія.

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Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, близько 18 години вечора 27 грудня надійшло повідомлення про стрілянину на Полтавській трасі Н-31. Невідомий у балаклаві вискочив з автомобіля на дорогу, дістав пістолет та кілька разів вистрелив у машину, яка їхала поруч. 

Зброя ймовірно була з глушником, зауважили правоохоронці. Водій, який перебував у розстріляному автомобілі загинув відразу. Наразі в області розпочали поліцейську спецоперацію. На місці злочину працюють слідчі.

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

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