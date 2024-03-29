В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

Каждый день в Днепре продают и покупают тысячи необычных вещей. Среди лотов, выставленных на интернет-площадка аукционов у них не только те, что можно купить за деньги, но и сами деньги в том или ином виде. Продают как бумажные, так и…

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