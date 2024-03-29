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  • В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

Сегодня 15:03
просмотров

На месте работает полиция.

Новости Днепра про В Днепре на Центральном мосту перевернулся грузовик: движение почти полностью парализовано

Сегодня, 29 марта, в Днепре на Центральном мосту произошла авария — там перевернулся грузовик.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На месте работает полиция. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за ДТП заняты центральная и правая полосы. Движение по переправе в направлении левого берега почти полностью парализовано. Образовалась километровая пробка.

Учитывайте эту информацию, а лучше пока выбирайте другой маршрут!

Обновлено: пострадал водитель «ГАЗели», его с места аварии забрала «скорая». 

Напомним, ранее мы писали: ремонт трамвайных переездов на проспекте Хмельницкого в Днепре: когда завершатся работы.

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