Ремонт трамвайних переїздів на проспекті Хмельницького у Дніпрі: коли завершаться роботи

У Дніпрі з 16 березня триває ремонт трамвайних переїздів на проспекті Богдана Хмельницького.

Комунальники працюють одразу на трьох ділянках: на перехресті з вулицями Шинною, Л. Стромцова та Незалежності. На останній роботи фактично завершені. Уже ввечері 29 березня на ділянці планують відкрити рух для автомобілістів, а з 30 березня — для автобусів та тролейбусів.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Ділянку на перехресті просп. Богдана Хмельницького та вул. Л. Стромцова плануємо завершити за тиждень. На ремонт ділянки на просп. Богдана Хмельницького та вул. Шинної знадобиться ще 2 тижні, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з 1 квітня розпочнеться ремонт трамвайного переїзду на просп. Богдана Хмельницького та вул. 152-ї дивізії.

Усі роботи, якщо не завадять погодні умови, плануємо завершити до середини квітня, — зазначив провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Нікіта Керенцев.

Важливо: до закінчення ремонту рейок на проспекті Богдана Хмельницького трамваї продовжать працювати за зміненими маршрутами:

трамваї № 12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;

курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського; трамваї № 16 тимчасово припинили рух.

Також у пікові години курсує тимчасовий тролейбусний маршрут №9-К від Заводу металовиробів до площі Космічної.

Щодо вантажного транспорту. З 21 березня водіям пропонують такі альтернативні варіанти об’їзду перехрестя вул. Шинної та просп. Б. Хмельницького:

через вул. Будівельників;

через проїзд О. Гальченка.

Легковий транспорт може об’їхати по прилеглих ділянках трамвайної колії біля місць проведення робіт. Ці ділянки були спеціально підсипані асфальтовим зрізом. Об’їжджати іншими вулицями не треба, – додали у міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знову змінили схему руху 6 тролейбуса: як курсує.

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