У Дніпрі знову змінили схему руху 6 тролейбуса: як курсує

Станом на 13:30 тролейбуси маршруту №6 курсують за наступною схемою: пл. Соборна – вул. Набережна Перемоги – Південний міст – вул. Гаванська – вул. 20-річчя Перемоги – ж/м Придніпровський (вул. Кольська)
Зʼїзд з вул. Гаванської виконується з боку вул. 20-річчя Перемоги, без заїзду на вул. Електричну.
Очікується, що до кінця дня тролейбуси курсуватимуть за зміненою схемою руху, тож заздалегідь врахуйте зміни під час планування свого маршруту.
Нагадаємо, у Дніпрі перекрили Південний міст. Через це були зміни у роботі громадського транспорту. Тролейбус №6 курсував через ж/м Сонячний.
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