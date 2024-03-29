У Дніпрі знову змінили схему руху 6 тролейбуса: як курсує

Тролейбуси знову курсуватимуть Набережною Перемоги.

Станом на 13:30 тролейбуси маршруту №6 курсують за наступною схемою: пл. Соборна – вул. Набережна Перемоги – Південний міст – вул. Гаванська – вул. 20-річчя Перемоги – ж/м Придніпровський (вул. Кольська)

Зʼїзд з вул. Гаванської виконується з боку вул. 20-річчя Перемоги, без заїзду на вул. Електричну.

Очікується, що до кінця дня тролейбуси курсуватимуть за зміненою схемою руху, тож заздалегідь врахуйте зміни під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у Дніпрі перекрили Південний міст. Через це були зміни у роботі громадського транспорту. Тролейбус №6 курсував через ж/м Сонячний.

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