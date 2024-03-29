Ремонт трамвайных переездов на проспекте Хмельницкого в Днепре: когда завершатся работы

В Днепре с 16 марта продолжается ремонт трамвайных переездов на проспекте Богдана Хмельницкого.

Коммунальщики работают сразу на трех участках: на перекрестке с улицами Шинной, Л. Стромцова и Независимости. На последнем работы фактически завершены. Уже вечером 29 марта на участке планируют открыть движение для автомобилистов, а с 30 марта — для автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Участок на перекрестке просп. Богдана Хмельницкого и ул. Л. Стромцова планируем завершить за неделю. На ремонт участка на просп. Богдана Хмельницкого и ул. Шинной понадобится еще 2 недели, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 1 апреля начнется ремонт трамвайного переезда на просп. Богдана Хмельницкого и ул. 152-й дивизии.

Все работы, если не помешают погодные условия, планируем завершить до середины апреля, — отметил ведущий специалист КП «Днепровский электротранспорт» Никита Керенцев.

Важно: до окончания ремонта рельсов на проспекте Богдана Хмельницкого трамваи продолжат работать по измененным маршрутам:

трамваи № 12 курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского;

курсируют от пл. Старомостовой до ул. Игоря Сикорского; трамваи № 16 временно прекратили движение.

Также в пиковые часы курсирует временный троллейбусный маршрут №9-К от Завода металлоизделий до площади Космической.

Относительно грузового транспорта. С 21 марта водителям предлагают такие альтернативные варианты объезда перекрестка ул. Шинной и просп. Б. Хмельницкого:

через ул. Строителей;

через проезд А. Гальченко.

Легковой транспорт может объехать по прилегающим участкам трамвайного пути возле мест проведения работ. Эти участки были специально подсыпаны асфальтовым срезом. Объезжать по другим улицам не надо, — добавили в городском совете.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снова изменили схему движения 6 троллейбуса: как курсирует.

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