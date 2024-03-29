У Дніпрі на Центральному мосту перекинулася вантажівка: рух майже повністю паралізовано

Сьогодні, 29 березня, у Дніпрі на Центральному мосту сталася аварія – там перекинулася вантажівка.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місці працює поліція. Інформації про постраждалих наразі немає.
Через ДТП зайняті центральна і права смуги. Рух по переправі у напрямку лівого берега майже повністю паралізовано. Утворився кілометровий затор.
Враховуйте цю інформацію, а краще поки обирайте інший маршрут!
Нагадаємо, раніше ми писали: ремонт трамвайних переїздів на проспекті Хмельницького у Дніпрі: коли завершаться роботи.
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