У Дніпрі на Центральному мосту перекинулася вантажівка: рух майже повністю паралізовано

На місці працює поліція.

Сьогодні, 29 березня, у Дніпрі на Центральному мосту сталася аварія – там перекинулася вантажівка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці працює поліція. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через ДТП зайняті центральна і права смуги. Рух по переправі у напрямку лівого берега майже повністю паралізовано. Утворився кілометровий затор.

Враховуйте цю інформацію, а краще поки обирайте інший маршрут!

Нагадаємо, раніше ми писали: ремонт трамвайних переїздів на проспекті Хмельницького у Дніпрі: коли завершаться роботи.

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