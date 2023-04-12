В Днепре на территории исправительной колонии произошел пожар: комментарий ГСЧС

Во вторник, 11 апреля, в Днепре произошел пожар на территории Днепровской исправительной колонии №89, что на улице Данила Галицкого.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 18:28.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло на открытой территории. Горели мешки с вторсырьем на площади 200 кв. м.
Пожар локализовали в 18:53 и ликвидировали в 19:07.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Героев ночью загорелась машина.
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