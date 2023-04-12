Займання виникло під капотом авто: у Дніпрі на проспекті Героїв вночі згорілась машина

Легковий автомобіль Skoda Octavia Tour згорів на проспекті Героїв у Соборному районі Дніпра вночі 12 квітня.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання надійшло на лінію «101» о 00:12. На місце було направлено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Як з’ясувалося, займання виникло під капотом авто під час руху. На щастя, ніхто не встиг постраждати.

Пожежу загасили о 00:46.

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