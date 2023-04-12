В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия

Российские военные казнили украинского бойца и сняли страшные кадры на камеру.

Во вторник, 11 апреля, в сети появилось видео с казнью украинского военного. Сначала страшные кадры появились в российских СМИ, а затем их начали распространять украинские телеграмм-каналы.

На кадрах были видны российские военные, которые отрезают голову украинскому бойцу, а потом говорят о том, что собираются прислать тело его командиру. Самое видео мы публиковать не будем и призываем не смотреть его.

На это отреагировал глава ОП Андрей Ермак, пообещавший, что возмездие будет.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук тоже прокомментировал этот случай. Он вспомнил, что РФ сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, а солдаты этой страны жестоко убивают украинцев.

Одной из главных наших задач является то, чтобы информацию о преступлениях, совершаемых Россией, донесли до всех наших международных партнеров. В том числе к тем, кто призывает к фальшивому миру с россией, – отметил он.

Кроме этого, журналисты CNN утверждают, что есть еще одно жестокое видео с казнью украинского военного. Сообщается, что его сняли 8 апреля наемники из ПВК «Вагнер». Вагнеровские головорезы сняли солдат, которые взорвались на мини и лежали рядом с уничтоженной БТР.

Если у вас есть твиттер, то вы можете помочь распространить информацию об этих преступлениях ретвитнув ТУТ и ссылку на ЭТОТ твит.

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