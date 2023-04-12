Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия

В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия

Сегодня 10:23
просмотров

Российские военные казнили украинского бойца и сняли страшные кадры на камеру.

Новости Днепра про В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия

Во вторник, 11 апреля, в сети появилось видео с казнью украинского военного. Сначала страшные кадры появились в российских СМИ, а затем их начали распространять украинские телеграмм-каналы.

На кадрах были видны российские военные, которые отрезают голову украинскому бойцу, а потом говорят о том, что собираются прислать тело его командиру. Самое видео мы публиковать не будем и призываем не смотреть его.

На это отреагировал глава ОП Андрей Ермак, пообещавший, что возмездие будет.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук тоже прокомментировал этот случай. Он вспомнил, что РФ сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН, а солдаты этой страны жестоко убивают украинцев.

Одной из главных наших задач является то, чтобы информацию о преступлениях, совершаемых Россией, донесли до всех наших международных партнеров. В том числе к тем, кто призывает к фальшивому миру с россией, – отметил он.

Новости Днепра про В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действия

Кроме этого, журналисты CNN утверждают, что есть еще одно жестокое видео с казнью украинского военного. Сообщается, что его сняли 8 апреля наемники из ПВК «Вагнер». Вагнеровские головорезы сняли солдат, которые взорвались на мини и лежали рядом с уничтоженной БТР.

Если у вас есть твиттер, то вы можете помочь распространить информацию об этих преступлениях ретвитнув ТУТ и ссылку на ЭТОТ твит.

Читайте также:

Новости Днепра про В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действияУкраїнська Новости Днепра про В сети распространяются видео с воинами РФ, отрезавшими голову бойцу ВСУ: Лукашук прокомментировал зверские действияРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине
    Новости Днепра
    05.04.2023 12:23
    Редис «Азовсталь» и конфеты «Пес Патрон»: как производители наживаются на войне в Украине

    В Украине хотят принять законопроект, запрещающий компаниям использовать в наименовании…

    Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность
    Новости Днепра
    16.03.2023 17:52
    Пришла на позиции военных: в Днепре спасли ослицу из Донбасса, у которой была повреждена конечность

    Сейчас животное проходит реабилитацию.

    В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды
    Новости Днепра
    15.03.2023 16:22
    В больнице Днепра спасают бойца, чудом выжившего после 42 дней в подвале без воды и еды

    В госпитале в Днепре находится военный, который 42 дня провел…

    Военнослужащие могут ежегодно получить средства на бытовые нужды: официальное разъяснение
    Новости Днепра
    14.03.2023 18:45
    Военнослужащие могут ежегодно получить средства на бытовые нужды: официальное разъяснение

    Украинские военнослужащие имеют право не только на зарплату и премию,…

    Последние новости

    В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности
    В Днепре планируют на 8 месяцев сузить оживленное шоссе: подробности

    В Днепре сузят путепровод на Криворожском шоссе.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Убежал от мамы: в Днепре в Соборном районе 4-летний мальчик гулял по улице
    Убежал от мамы: в Днепре в Соборном районе 4-летний мальчик гулял по улице

    Утром на одной из улиц Соборного района продавщица заметила маленького мальчика, который шел без сопровождения взрослых.

    Сегодня 11:39
    1
    просмотров
    В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция
    В Днепре просят запретить деятельность УПЦ МП на территории города: появилась петиция

    Жители Днепра просят запретить деятельность УПЦ МП на территории нашего города.

    Сегодня 11:10
    просмотров
    В Днепре на территории исправительной колонии произошел пожар: комментарий ГСЧС
    В Днепре на территории исправительной колонии произошел пожар: комментарий ГСЧС

    Столб черного дыма был виден издалека.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    Как в Днепре работает общественный транспорт 12 апреля: графики
    Как в Днепре работает общественный транспорт 12 апреля: графики

    Сегодня, 12 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных: Генштаб обновил данные
    Потери РФ в войне превысили 180 тысяч военных: Генштаб обновил данные

    Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 730 захватчиков. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили более 180 тысяч убитыми.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина
    Возгорание возникло под капотом авто: в Днепре на проспекте Героев ночью сгорела машина

    Легковой автомобиль «Skoda Octavia Tour» сгорел на проспекте Героев в Соборном районе Днепра ночью 12 апреля.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    В Украине запретили фейерверки и петарды — решение Рады
    В Украине запретили фейерверки и петарды — решение Рады

    В Украине запретили салюты, фейерверки и петарды.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объекта
    В Днепре «заминировали» все школы, суды, ТЦ и больницы: специалисты обследовали 154 объекта

    За минувшие сутки дважды поступали сообщения о масштабных минированиях в Днепре.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Из вражеского плена вернулся морпех с Днепропетровщины
    Из вражеского плена вернулся морпех с Днепропетровщины

    Об этом сообщили в городском совете.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх