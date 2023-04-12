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Из вражеского плена вернулся морпех с Днепропетровщины

Сегодня 07:15
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Об этом сообщили в городском совете.

Новости Днепра про Из вражеского плена вернулся морпех с Днепропетровщины

Во время последнего обмена пленными в Украину вернулись сто наших защитников. Среди них житель Покрова – защитник Мариуполя, морпех Иван Захарчук.

Иван стал на защиту Родины еще в 2014 году. Продолжил уничтожать врага во время полномасштабного вторжения.

Год назад с ним была потеряна связь. Именно тогда в Мариуполе шли ожесточенные уличные бои. Жена Елена и мама Татьяна Николаевна верили, что Иван жив и искали его. Только через полгода удалось узнать, что он был ранен и попал в плен. Еще полгода борьбы. И вот, наконец, они услышали родной голос: “Мама, я в Украине. Не плачь…»

Новости Днепра про Из вражеского плена вернулся морпех с Днепропетровщины

Пока Ивана ждет операция и реабилитация. В плену он не получал должной медицинской помощи. Жена уже рядом с ним. Героя ждут дома.

– Поздравляем защитника с возвращением, разделяем радость близких! Пусть каждая украинская семья дождется войны своего сына, мужа, брата живым и невредимым. Победы и мирного неба всем нам! – говорится в сообщении городского совета Покрова.

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