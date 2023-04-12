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У Дніпрі на території виправної колонії сталася пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні 10:25
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Стовп чорного диму було видно здалеку.

Новости Днепра про У Дніпрі на території виправної колонії сталася пожежа: коментар ДСНС

У вівторок, 11 квітня, у Дніпрі сталася пожежа на території Дніпровської виправної колонії №89, що на вулиці Данила Галицького.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 18:28.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло на відкритій території. Горіли мішки із вторинною сировиною на площі 200 кв. м.

Пожежу локалізували о 18:53 та ліквідували о 19:07.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Героїв вночі загорілась машина. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на території виправної колонії сталася пожежа: коментар ДСНСУкраїнська

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