З ворожого полону повернувся морпіх з Дніпропетровщини

Про це повідомили у міській раді.

Під час останнього обміну полоненими в України повернулися сто наших захисників. Серед них мешканець Покрова – оборонець Маріуполя, морпіх Іван Захарчук.

Іван став на захист Батьківщини ще у 2014-му. Продовжив нищити ворога під час повномасштабного вторгнення.

Рік тому з ним було втрачено зв’язок. Саме тоді у Маріуполі точилися запеклі вуличні бої. Дружина Олена та мама Тетяна Миколаївна вірили, що Іван живий і шукали його. Тільки через півроку вдалося довідатись, що він був поранений і потрапив у полон. Ще півроку боротьби. І ось нарешті вони почули рідний голос : “Мамо, я в Україні. Не плач…”

Поки що на Івана чекає операція та реабілітація. У полоні він не отримував належної медичної допомоги. Дружина вже поряд з ним. Героя чекають дома.

– Вітаємо захисника з поверненням, розділяємо радість близьких! Нехай кожна українська родина дочекається з війни свого сина, чоловіка, брата живим і неушкодженим. Перемоги і мирного неба усім нам! – сказано у повідомленні міської ради Покрова.

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