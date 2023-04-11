Побив та ліг відпочивати: на Дніпропетровщині чоловік забив співмешканку до смерті

9 квітня в одній із квартир у Кам’янському між співмешканцями сталася сварка. 38-річний чоловік побив 51-річну жінку, після чого ліг відпочивати. Коли зловмисник прокинувся, то побачив, що жінка померла.
Підозрюваний розповів сусідці про смерть співмешканки, вона викликала поліцію.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Чоловіка затримали.
Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сварка двох пенсіонерів закінчилася вбивством.
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